Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
Безопасность
Аксенов заявил, что в Крыму почти каждую ночь отражают атаки дронов
25 декабря 2025 / 10:58
Аксенов заявил, что в Крыму почти каждую ночь отражают атаки дронов
© Михаил Почуев/ ТАСС

Силы ПВО подразделений Минобороны и "БАРС-Крым" почти каждую ночь отражают атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"С точки зрения средств противовоздушной обороны отбиваемся практически каждую ночь. Напряженные дни и ночи бывают, но, в любом случае, держим круговую оборону", - указал он.

12:29
Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
12:17
Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов
11:58
Российский рынок акций в начале основных торгов снижается
11:37
В Софии вновь осквернили братскую могилу советских воинов
11:19
Мишустин отметил, что в России не полностью раскрыт потенциал развития авиаперевозок
10:58
Аксенов заявил, что в Крыму почти каждую ночь отражают атаки дронов
10:38
"Алроса" добыла алмазы в форме елочного шара и щенка
10:23
Лурье не желает разрешать Долиной жить в своей квартире после ее выселения
21:18
Путин: выдающегося успеха в любом деле нельзя добиться без творческого подхода
20:59
Песков: переговоры по Украине не должны быть публичными
