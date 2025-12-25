Аксенов заявил, что в Крыму почти каждую ночь отражают атаки дронов

Силы ПВО подразделений Минобороны и "БАРС-Крым" почти каждую ночь отражают атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"С точки зрения средств противовоздушной обороны отбиваемся практически каждую ночь. Напряженные дни и ночи бывают, но, в любом случае, держим круговую оборону", - указал он.