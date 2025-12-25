Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Мишустин отметил, что в России не полностью раскрыт потенциал развития авиаперевозок
25 декабря 2025 / 11:19
Мишустин отметил, что в России не полностью раскрыт потенциал развития авиаперевозок
© Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

Потенциал развития в России авиационных перевозок еще раскрыт не в полной мере. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"На сегодняшний день потенциал развития авиационных перевозок раскрыт не в полной мере. Есть еще над чем работать. Здесь необходимо добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов, чтобы создать надежную основу для долгосрочного планирования перевозок и в том числе для того, чтобы люди могли четко видеть свои перспективы, в случае если они отправляются в путешествие либо планируют какую-то поездку", - указал он.

Мишустин также отметил, что еще есть над чем работать в вопросе развития авиасообщения между российскими регионами, а также между Россией и другими странами. "Россия большая. Президент не раз говорил о том, что надо связанность страны сделать доступной. И в том числе очень важно сделать это на международных направлениях. Особенно в странах, в которых сегодня растет поток, в частности в Китай, в другие дружественные страны", - заключил премьер. 

12:29
Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
12:17
Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов
11:58
Российский рынок акций в начале основных торгов снижается
11:37
В Софии вновь осквернили братскую могилу советских воинов
11:19
Мишустин отметил, что в России не полностью раскрыт потенциал развития авиаперевозок
10:58
Аксенов заявил, что в Крыму почти каждую ночь отражают атаки дронов
10:38
"Алроса" добыла алмазы в форме елочного шара и щенка
10:23
Лурье не желает разрешать Долиной жить в своей квартире после ее выселения
21:18
Путин: выдающегося успеха в любом деле нельзя добиться без творческого подхода
20:59
Песков: переговоры по Украине не должны быть публичными
Все новости
