Мишустин отметил, что в России не полностью раскрыт потенциал развития авиаперевозок

Потенциал развития в России авиационных перевозок еще раскрыт не в полной мере. На это обратил внимание председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"На сегодняшний день потенциал развития авиационных перевозок раскрыт не в полной мере. Есть еще над чем работать. Здесь необходимо добиться максимально эффективного использования всех доступных возможностей и ресурсов, чтобы создать надежную основу для долгосрочного планирования перевозок и в том числе для того, чтобы люди могли четко видеть свои перспективы, в случае если они отправляются в путешествие либо планируют какую-то поездку", - указал он.

Мишустин также отметил, что еще есть над чем работать в вопросе развития авиасообщения между российскими регионами, а также между Россией и другими странами. "Россия большая. Президент не раз говорил о том, что надо связанность страны сделать доступной. И в том числе очень важно сделать это на международных направлениях. Особенно в странах, в которых сегодня растет поток, в частности в Китай, в другие дружественные страны", - заключил премьер.