В Софии вновь осквернили братскую могилу советских воинов

Вандалы 24 декабря вновь осквернили братскую могилу советских солдат в софийском квартале Лозенец, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на скульптурную группу, барельефы и памятные плиты с именами погибших воинов нанесены надписи черной и красной красками.

В братской могиле в квартале Лозенец похоронены 154 человека - советские солдаты и офицеры.

В российском посольстве в Болгарии обратили внимание, что этот инцидент стал "восьмым безнаказанным актом вандализма против общего российско-болгарского мемориального наследия за 2025 год".

"Удручающая периодичность постыдных проявлений нетерпимости в очередной раз демонстрирует отсутствие должного внимания болгарской стороны к взятым на себя договорным обязательствам по взаимному сохранению воинских монументов и памятников культуры в соответствии с положениями Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Болгарией от 4 августа 1992 года и Соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 19 апреля 1993 года", - следует из публикации российского диппредставительства в соцсетях.

Там выразили надежду, что компетентные болгарские органы приведут захоронение в надлежащий вид, проведут тщательное расследование инцидента и привлекут к виновных ответственности.