Российский рынок акций в начале основных торгов снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 25 декабря отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,09% и торговались на уровне 2 717,70 и 1 091,50 пункта соответственно. Курс юаня снизился на 2 копейки и находился на отметке в 11,124 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 713,46 (-0,24%), индекс РТС находился на уровне 1 089,79 пункта (-0,24%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 11,08 рубля (-5,75 копейки).