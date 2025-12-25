Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов

Россия подготовила план на случай изъятия ее замороженных активов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, реакция Москвы будет зеркальной и достаточно жесткой. "К настоящему моменту принят соответствующий указ президента, предполагающий зеркальный ответ в случае принятия таких решений. Разумеется, на основании решений суда", - указал Новак.

Ранее президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" охарактеризовал попытки изъять российские активы в Европе как настоящий грабеж. Он подчеркнул, что Россия в случае изъятия ее активов будет отстаивать свои интересы в судах.

Евросоюз и страны G7 заморозили порядка €300 млрд российских активов. Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря в Арбитражный суд Москвы поступил иск Банка России к Euroclear на 18,2 трлн рублей. В эту сумму входят заблокированные средства ЦБ, стоимость замороженных ценных бумаг, а также упущенная выгода.