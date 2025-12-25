Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
25 декабря 2025 / 12:29
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.