Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения Южной группировки войск в ходе решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.