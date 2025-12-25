Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Socis: почти половина жителей Украины дома разговаривает на русском языке
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Пашинян приветствовал готовность Турции к нормализации отношений с Арменией
25 декабря 2025 / 12:45
© Сергей Булкин/ ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении в начале следующего года предпринять некоторые символические шаги по нормализации отношений с Ереваном.

"Я приветствую эту готовность", - ответил он на соответствующий вопрос в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

"Я вам больше скажу: на уровне нашего двустороннего диалога уже созрел тот момент, когда должны произойти символические и даже конкретные шаги. И я надеюсь, что эти шаги будут сделаны", - указал Пашинян.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что в начале 2026 года можно ожидать некоторых символических шагов Анкары в процессе нормализации отношений с Ереваном. О каких именно мерах идет речь турецкий лидер не уточнил. 

