Пашинян приветствовал готовность Турции к нормализации отношений с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении в начале следующего года предпринять некоторые символические шаги по нормализации отношений с Ереваном.

"Я приветствую эту готовность", - ответил он на соответствующий вопрос в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

"Я вам больше скажу: на уровне нашего двустороннего диалога уже созрел тот момент, когда должны произойти символические и даже конкретные шаги. И я надеюсь, что эти шаги будут сделаны", - указал Пашинян.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что в начале 2026 года можно ожидать некоторых символических шагов Анкары в процессе нормализации отношений с Ереваном. О каких именно мерах идет речь турецкий лидер не уточнил.