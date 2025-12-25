Почти половина жителей Украины дома общается на русском языке. Об этом свидетельствуют данные исследования украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

Как отмечается, 34,7% участников опроса дома разговаривают как на русском, так и на украинском языках. Еще 11,3% респондентов говорят только на русском. На украинском говорят 53,6% граждан.

Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личного интервью на подконтрольной Киеву территории. Его участниками стали 2 тыс. человек старше 18 лет.

На Украине с 2014 года активно реализуется политика по вытеснению русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который существенно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств.

Власти на местах полностью запретили русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники между собой общались только на украинском.