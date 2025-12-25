Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Общество
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет
25 декабря 2025 / 15:15
© Николай Малышев/ ТАСС
Народная артистка РФ Вера Алентова скончалась после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Об этом сообщил художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев в беседе с ТАСС.
"Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, так как она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким", - сказал собеседник агентства.
Ранее в театре сообщили агентству о том, что Алентова умерла на 84-м году жизни. Причина смерти не уточняется.