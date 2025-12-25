Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп передал поздравления с Рождеством "радикальным левым подонкам"
25 декабря 2025 / 13:15
Трамп передал поздравления с Рождеством "радикальным левым подонкам"
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп поздравил с Рождеством "радикальных левых подонков", выразив уверенность в том, что они не смогут разрушить страну.

"Счастливого Рождества всем, в том числе радикальным левым подонкам, которые делают все возможное, чтобы разрушить нашу страну, но терпят сокрушительное поражение", - указал американский лидер в TruthСоц. сети.

Он также подвел итоги первого года работы своей администрации, обратив внимание, что у Соединенных Штатов "больше нет открытых границ, участия мужчин в женском спорте, смены пола для всех и слабых правоохранительных органов".

Вместо этого, у США теперь есть "рекордный фондовый рынок, самый низкий уровень преступности за десятилетия", снижение инфляции, а также рост валового внутреннего продукта на 4,3%, отметил Трамп.

