Права с истекшим в 2023 году сроком действия подлежат замене до Нового года

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2023 году, подлежат замене, с начала следующего года они будут недействительными.

Некоторое время назад автоюрист Лев Воропаев в беседе с ТАСС обращал внимание, что все водительские удостоверения, которые действовали до конца текущего года, продлеваются на три года.

"Автоматическое продление прав действует до 31 декабря 2025 года и все. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на три года не будет", - указал он.

Таким образом, водители, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически с 1 января по 31 декабря 2023 года на 3 года, в 2026 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

Водителям, которые управляют транспортным средством с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.