Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 декабря 2025 / 17:12
КОТИРОВКИ
USD
25/12
78.4368
EUR
25/12
92.4742
Новости часа
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет В Китае четыре часа не удавалось остановить разогнавшееся до 115 км/ч авто
Москва
25 декабря 2025 / 17:12
Котировки
USD
25/12
78.4368
0.0000
EUR
25/12
92.4742
0.0000
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Мир моторов / Политика и религия
Общество
Права с истекшим в 2023 году сроком действия подлежат замене до Нового года
25 декабря 2025 / 13:33
Права с истекшим в 2023 году сроком действия подлежат замене до Нового года
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в 2023 году, подлежат замене, с начала следующего года они будут недействительными.

Некоторое время назад автоюрист Лев Воропаев в беседе с ТАСС обращал внимание, что все водительские удостоверения, которые действовали до конца текущего года, продлеваются на три года.

"Автоматическое продление прав действует до 31 декабря 2025 года и все. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на три года не будет", - указал он.

Таким образом, водители, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически с 1 января по 31 декабря 2023 года на 3 года, в 2026 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

Водителям, которые управляют транспортным средством с недействительными правами, грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. 

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
15:15
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет
13:59
В Китае четыре часа не удавалось остановить разогнавшееся до 115 км/ч авто
13:45
Ким Чен Ын считает угрозой план Сеула по строительству атомной подлодки
13:33
Права с истекшим в 2023 году сроком действия подлежат замене до Нового года
13:15
Трамп передал поздравления с Рождеством "радикальным левым подонкам"
12:59
Socis: почти половина жителей Украины дома разговаривает на русском языке
12:45
Пашинян приветствовал готовность Турции к нормализации отношений с Арменией
12:29
Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
12:17
Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов
11:58
Российский рынок акций в начале основных торгов снижается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения