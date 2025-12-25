Ким Чен Ын считает угрозой план Сеула по строительству атомной подлодки

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что инициатива Республики Корея по строительству подлодки с атомной силовой установкой повлечет за собой нестабильность на Корейском полуострове, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын обратил внимание на неспокойную обстановку в мире, что подтверждает "правильный выбор" КНДР по укреплению обороноспособности. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план Республики Корея по разработке атомной подлодки, согласованный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечет за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем этот шаг наступательным, серьезно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать", - цитирует агентство председателя государственных дел.

Ким Чен Ын прибыл с инспекцией на место строительства атомной подводной лодки КНДР. Ее водоизмещение составит 8,7 тыс. тонн, она будет вооружена стратегическими управляемыми ракетами. Он подчеркнул, что дальнейшее укрепление ядерного щита народной республики - дело государственного престижа и безопасности КНДР. Глава республики охарактеризовал эту работу как "долг нынешнего поколения".

В октябре по итогам саммита в Кёнджу президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить субмарину с атомной силовой установкой.