Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 декабря 2025 / 17:21
КОТИРОВКИ
USD
25/12
78.4368
EUR
25/12
92.4742
Новости часа
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ
Москва
25 декабря 2025 / 17:21
Котировки
USD
25/12
78.4368
0.0000
EUR
25/12
92.4742
0.0000
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Технологии / Форс-мажор / Многополярный мир
Технологии
В Китае четыре часа не удавалось остановить разогнавшееся до 115 км/ч авто
25 декабря 2025 / 13:59
В Китае четыре часа не удавалось остановить разогнавшееся до 115 км/ч авто
© Иван Каргапольцев/ ТАСС

Водитель в Китае на четыре часа оказался заблокирован в своем автомобиле, который из-за неисправности круиз-контроля безостановочно проехал 490 км со скоростью 115 км/ч. Об этом информировало издание Shine.

Форс-мажор произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла освободить дорогу, пока у него не закончилось топливо. Водитель рассказал, что безрезультатно пытался нажимать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль.

Он также отметил, что достиг соглашения с производителем, название которого не называется. Водителю полностью возместят средства за покупку машины и выплатят финансовую компенсацию. 

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
15:15
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет
14:15
ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ
13:59
В Китае четыре часа не удавалось остановить разогнавшееся до 115 км/ч авто
13:45
Ким Чен Ын считает угрозой план Сеула по строительству атомной подлодки
13:33
Права с истекшим в 2023 году сроком действия подлежат замене до Нового года
13:15
Трамп передал поздравления с Рождеством "радикальным левым подонкам"
12:59
Socis: почти половина жителей Украины дома разговаривает на русском языке
12:45
Пашинян приветствовал готовность Турции к нормализации отношений с Арменией
12:29
Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
12:17
Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения