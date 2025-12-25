В Китае четыре часа не удавалось остановить разогнавшееся до 115 км/ч авто

Водитель в Китае на четыре часа оказался заблокирован в своем автомобиле, который из-за неисправности круиз-контроля безостановочно проехал 490 км со скоростью 115 км/ч. Об этом информировало издание Shine.

Форс-мажор произошел на скоростной трассе Ланьчжоу - Хайкоу. Дорожная полиция сопроводила неисправное транспортное средство и помогла освободить дорогу, пока у него не закончилось топливо. Водитель рассказал, что безрезультатно пытался нажимать на тормоз, переключиться на нейтральную передачу, использовать ручной тормоз и отключить круиз-контроль.

Он также отметил, что достиг соглашения с производителем, название которого не называется. Водителю полностью возместят средства за покупку машины и выплатят финансовую компенсацию.