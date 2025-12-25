ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ

Российские войска атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ВС РФ поразили места производства ударных БПЛА противника и объекты энергетики, указали в российском оборонном ведомстве.