Безопасность
ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ
25 декабря 2025 / 14:15
© Александр Река/ ТАСС
Российские войска атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что удары нанесли оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, ВС РФ поразили места производства ударных БПЛА противника и объекты энергетики, указали в российском оборонном ведомстве.