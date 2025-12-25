Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
Политика
Президент объявил 2026 год Годом единства народов России
25 декабря 2025 / 14:15
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в наступающем 2026 году Года единства народов России. Об этом он сообщил, открывая заседание Госсовета.
"2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ", - отметил Путин.
В ноябре текущего года во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства поддержал предложение одного из участников объявить 2026 год Годом единства народов России. "Так и сделаем", - пообещал он тогда и дал поручение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой разработать проекты необходимых решений.