Президент объявил 2026 год Годом единства народов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в наступающем 2026 году Года единства народов России. Об этом он сообщил, открывая заседание Госсовета.

"2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ", - отметил Путин.

В ноябре текущего года во время заседания Совета по межнациональным отношениям глава государства поддержал предложение одного из участников объявить 2026 год Годом единства народов России. "Так и сделаем", - пообещал он тогда и дал поручение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой разработать проекты необходимых решений.