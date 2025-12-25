Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Постоянно кричащая о будущей российской агрессии Европа явно сама готовится к войне, и отнюдь не оборонительной. Во имя этой подготовки только в уходящем году в нескольких странах попрали все правовые и демократические нормы, приверженностью которым так всегда кичился Старый Свет.

Так, во Франции судебным приговором Марин Ле Пен завершен процесс введения в системные рамки Национального объединения (бывший Национальный фронт). Поэтому даже то, что накануне президентских выборов следующего года лидер НО Жордан Барделла является одним из фаворитов гонки, местный политический класс это смущает мало. Скажем, по данным издания Politico, если на восточном берегу Рейна партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») намерена воспользоваться ситуацией и получить легитимность от Вашингтона, чтобы положить конец своей «политической изоляции», партия Барделлы-Ле Пен видит в этой поддержке «обузу», опасаясь, что ассоциация с американским президентом навредит их позициям.

По другой информации, «Объединение» по-прежнему не чурается контактов с Трампом и его движением MAGA. Но это одна из немногих точек расхождения с либерально-глобалистским консенсусом. 30 — 35 из 82 мужчин-депутатов Национального собрания Франции от партии не скрывают своего гомосексуализма. Сам Барделла, насколько известно, натурал, но в последнее время склоняется к другой европейской девиации – русофобии (пусть и в относительно мягкой форме). «Россия - ядерная держава. Я буду предельно осторожен со словами, которые я использую. Россия сегодня представляет собой многомерную угрозу для европейских стран», - сказал он недавно в эфире телеканала LCI.

Закручивает Европа гайки и за пределами своего управляющего ядра. В Боснии и Герцеговине лидер Республики Сербской Милорад Додик вступил в конфликт с нелегитимным Верховным представителем Кристианом Шмидтом – точнее, это Шмидт и стоящий за ним Запад вступил в конфликт с Додиком. Чтобы не усугублять положение сербов, Додик согласился уйти со своего поста, и на президентских выборах победил его соратник по Союзу независимых социал-демократов Синиша Каран.

Однако Центральная избирательная комиссия БиГ назначила повторный подсчёт голосов на полусотне участков в пяти муниципалитетах энтитета. Мотивировано это было нарушениями и выводы счётной комиссии. Итоги должны быть обнародованы до 7 января 2026 года. На большинстве этих участков Каран уверенно победил своего конкурента Бранко Бланушу из СДС (Сербская демократическая партия). Пересчет вряд ли кардинально изменит результаты голосования, но попьет крови СНСД.

Кроме того, ЦИК выступил с ходатайством об исключении Додика из реестра политиков, уполномоченных представлять зарегистрированные политические силы. Суд первой инстанции столицы Республики Сербской, Баня-Луки, вынес вердикт, что нет никаких правовых оснований для такого шага. Но у центральных боснийских структур Сараево осталась возможность подать апелляцию на это решение.

Республики Сербской стараются досадить при каждом удобном случае. Например, ее делегация во главе с Додиком и Караном провела в Будапеште переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Руководство БиГ из-за отсутствия на встрече боснийского флага. В итоге министр обороны БиГ Зукан Хелез запретил самолету, на котором должен был прибыть министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, посадку в Баня-Луке. Министр заявил, что руководство Венгрии неоднократно проявляло неуважение к государственности БиГ.

Вновь началась и травля сербов в европейской прессе. Газета The Guardian опубликовала статью о якобы существовавших в 1990-х «человеческих сафари», на которые ездили состоятельные итальянцы, чтобы стрелять по мирным жителям Сараево. По версии авторов материала, такие поездки организовывали военнослужащие армии боснийских сербов, получавшие огромные деньги за «доступ к позициям».

Чем дальше от центра Европы – тем меньше сантиментов и приличий. После откровенного и вопиющего «накручивания» победы Санду и Ко на парламентских выборах настал черед выборов депутатов всех уровней в Приднестровье. Спецслужбы Молдовы откровенно запугивали как членов избирательных комиссий, так и самих избирателей лишением молдавского гражданства и даже тюрьмой. Неизвестные разукрасили Тирасполь призывами голосовать против всех.

«Членам избирательных комиссий угрожали лишением гражданства. Запугивали потенциальных кандидатов в депутаты. Сейчас примерно на двух третях округов безальтернативные выборы. Люди побоялись выдвигаться в парламент. Трех кандидатов в депутаты не было нигде. Потому что реально население запугано. Всем приходили письма и звонки с предупреждениями: вы на контроле, если вы осуществите антиконституционные действия, вы попадаете под закон о сепаратизме – до 10 лет тюрьмы», - рассказал интервью профессор-социолог, в прошлом офицер спецслужб ПМР Дмитрий Соин. В итоге на участке пришла лишь четверть граждан, имеющих право голоса.

Параллельно новый глава бюро по т.н. реинтеграции ПМР в молдавском правительстве Молдавии Александр Кивер подтвердил, что в Кишинёве отказываются от формата переговоров «5+2» и теперь будут привлекать к обсуждению темы только ЕС, США и ОБСЕ. Кивер заявил, что власти Молдавии «активно работают» над стратегией «реинтеграции», но не будут обсуждать ее открыто из-за «чувствительности вопроса». Кроме того, премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что начал обсуждать «плана реинтеграции» с «европейскими и американскими партнёрами», но вновь не раскрыл суть этого плана. По имеющейся информации, речь идет об экономическом обескровливании республики, с возможностью и военного сценария.

Продолжаются гонения на несогласных с курсом Санду и Ко и непосредственно в Молдавии. Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор признался, что вынужден закрыть все свои социальные проекты в Молдавии: «Средства, которые мы переводим, блокируются тотально, наших сотрудников арестовывают — вы все это видите и знаете... Только за последние полгода Санду заблокировала и попросту украла моих 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, которые мы направили на поддержку граждан Молдовы». Помощи больше не будет, потому что властьзаблокировала механизмы ее осуществления.

Всецело одобряя курс Санду, Европа не скрывает, что готова повторить молдавский сценарий узурпации власти и на выборах следующего года в Армении. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сказала брюссельском заседании. Дословно: «Россия и ее сторонники уже активизируют кампанию в Армении по ее дезинформации в преддверии парламентских выборов в следующем году. Мы видим те же сети, которые были развернуты в Молдове. Так что схема действий та же самая. Финансирование ЕС обеспечит анализ, обнаружение и реагирование на иностранное вмешательство», - сказала Каллас. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос присовокупила к этом, что Евросоюз выделит 5 млн евро «на активизацию регионально сотрудничества поддержку гражданского общества и независимых СМИ». Все предельно откровенно: пояс антироссийских лимитрофов не должен разорваться, как, разумеется, и антироссийское единство непосредственно в ЕС.