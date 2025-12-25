Польша подняла в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтикой

Истребители польских ВВС утром в четверг были подняты в воздух для перехвата пролетавшего над Балтикой российского разведывательного самолета. Об этом информировало Оперативное командование польской армии.

"Утром 25 декабря над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет РФ, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Польши", - указало командование в соцсети X.

В Минобороны РФ регулярно обращают внимание, что все полеты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.