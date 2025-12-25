Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Безопасность
Польша подняла в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтикой
25 декабря 2025 / 14:30
© Artur Widak/ NurPhoto via Getty Images/ТАСС
Истребители польских ВВС утром в четверг были подняты в воздух для перехвата пролетавшего над Балтикой российского разведывательного самолета. Об этом информировало Оперативное командование польской армии.
"Утром 25 декабря над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили из зоны своей ответственности разведывательный самолет РФ, который выполнял полет вблизи границ воздушного пространства Польши", - указало командование в соцсети X.
В Минобороны РФ регулярно обращают внимание, что все полеты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.