Песков: заявления Зеленского ставят под вопрос его способность к решению конфликта

Слова Владимира Зеленского заставляют задуматься над тем, способен ли он принимать адекватные решения по мирному урегулированию конфликта на Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рождественское выступление Зеленского, в котором тот выступил с пожеланием смерти кому-то.

Песков отметил, что это "некультурно, озлобленно", и в целом Зеленский напоминает "малоадекватного человека".

"Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - указал представитель Кремля.