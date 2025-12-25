Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Слова Владимира Зеленского заставляют задуматься над тем, способен ли он принимать адекватные решения по мирному урегулированию конфликта на Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рождественское выступление Зеленского, в котором тот выступил с пожеланием смерти кому-то.
Песков отметил, что это "некультурно, озлобленно", и в целом Зеленский напоминает "малоадекватного человека".
"Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватные решения в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами", - указал представитель Кремля.