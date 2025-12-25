Украина: кредит обещан, что дальше?

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Европейский Союз всё-таки выделил Украине деньги. Но не «репарационный кредит».24 страны ЕС 18 декабря приняли решение предоставить беспроцентный кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 гг. за счет совместных займов на рынке капитала и общего бюджета ЕС (Чехия, Венгрия и Словакия будут освобождены от финансирования кредита). Причем, сами страны-участницы будут вынуждены с 2027 г. платить еще 3 млрд долл. ежегодно и за его обслуживание. Выделение этих кредитных ресурсов – это, прежде всего, политическое решение руководства ЕС т.к. деньги по факту пойдут не на оказание чрезвычайной помощи Украине, а на борьбу против России.

Эта сумма, несмотря на ее внушительность, совсем не та, которую ожидали в Незалежной. Даже в заявленном объеме, по мнению экспертов, ее будет недостаточно для покрытия потребностей Украины. Кроме того, она может и уменьшиться т.к. весьма вероятно, что к Венгрии, Чехии и Словакии, которые отказались участвовать в предоставлении займа Украине, могут присоединиться и другие страны.

Что бы обосновать этот вывод напомню, что в начале декабря украинская Рада приняла проект бюджета страны на 2026 г. с дефицитом 1,9 трлн грн. Причём, по мнению ряда украинских специалистов, бюджет сверстан «с явным оптимизмом» по доходной части, налогам и сборам. Так что, реальный дефицит будет больше.

Профинансировать все запланированные расходы руководство Незалежной планирует за счет наращивания государственного долга. Согласно пояснительной записке к бюджету, его объем в 2026 г. достигнет 10,472 трлн грн и превысит 101% ВВП. В частности, на погашение уже взятых долгов и процентов по ним запланировано израсходовать 1,078 трлн грн. Причем, только 19,9% нового госдолга будет внутренним, а остальные 80,1% - внешним, что делает государственные финансы крайне чувствительными к изменению политической ситуации в странах-партнерах.

Европейский кредит, даже если его удастся получить, покроет этот дефицит фактически только наполовину. Ранее, в августе, находясь в Вашингтоне, Зеленский говорил о том, что на 2026 г. Украине нужно около 120 млрд долл., чтобы свести концы с концами. Это только на один год, Правда, затем он несколько урезал аппетиты, но в соответствии с его заявлениями потребности Киева значительно больше обещанной суммы. Так, что денег Киеву объективно не хватит.

Более того, когда речь шла о «репарационном кредите», Зеленский заявил, что они сами хотят решать, как именно тратить эти деньги. Но европейцы эту инициативу тут же пресекли и заявили, что они лучше знают, куда и на что их израсходовать. Так что определять, на что будут расходоваться кредиты будет точно не Зеленский и Ко, особенно после коррупционного скандала. В текущих условиях принятое решение фактически означает передачу этих средств под контроль ЕК. А уже Урсула фон дер Ляйен и Ко будут по своему усмотрению определять: сколько средств направить на финансирование европейского ВПК, а сколько непосредственно на поддержку режима Зеленского. Учитывая, что ранее ЕК выступала лоббистом европейских производителей вооружений, она израсходует большую часть этих средств на производство оружия, техники, ремонт техники, расширение производственных линий или строительство новых в Европе.

А что же достанется Украине? По оценкам ряда экспертов, в итоге, до украинского Минфина дойдет только та часть суммы кредита, которая необходима по мнению ЕК на зарплаты военным, закупку вооружений и военной техники. Но, и они поступят не в форме денег, а в виде БПЛА, ракет ПВО, боеприпасов, другой военной техники и оборудования. Так что на войну денег в 2026 г., вероятно, хватит. Но, на войну не хватит людей, не хватит морального духа, не хватит ресурса инфраструктуры и логистики, инженерного обеспечения и энергетической обеспеченности.

Размер средств на социалку, пенсии, зарплаты бюджетникам, поддержание инфраструктуры, какие-либо капитальные инвестиции будет определяться по остаточному принципу. Поэтому, в 2026 г. при продолжении войны и сохранении текущей макрофинансовой динамики, Украину гарантированно ждёт резкое ухудшение социально-экономической ситуации. Поэтому, с учётом тотально разрушенной инфраструктуры украинцев ждёт крайне тяжёлый год.

Перспективы также не сулят ничего хорошего. Хотя сейчас неясно удастся ли в 2026 г. достичь мира на Украине т.к. Зеленский и руководство Европы этому отчаянно сопротивляются, вопрос о том, как будет развиваться ситуация после перемирия или даже установления мира, уже известен. Страна будет восстанавливаться совсем не так, как мечтают в Незалежной. Уже сейчас определяются права на получение прибыли от ее восстановления. Так, США обеспечили себе доступ к редкоземельным металлам в обмен на поставки оружия. И тот факт, что переговоры от имени США ведут два бизнесмена, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, расценивается на Западе как признак того, что речь идет прежде всего о бизнесе.

И такой подход начинает находить отклик и у европейцев. Так, в Германии, как одном из крупнейших доноров Украины, все чаще высказываются мнения, что страна должна пересмотреть свою позицию. Многие влиятельные немцы, учитывая позицию США, считают, что было бы глупо просто давать Киеву деньги, пока другие занимаются бизнесом. По их мнению, Украина предлагает много привлекательных инвестиционных возможностей: сырье, сельскохозяйственную продукцию и ведущее во многих областях производство оружия и другого военного оборудования. Так, из-за боевых действий страна теперь считается лидером в области «военных» инноваций, когда речь идет о беспилотниках. По данным Xpert Digital, за последние 5 лет в ней появилось более 500 стартапов, ориентированных на оборонную промышленность, а производственные мощности увеличились в десять раз по сравнению с 2010 г. Так что, вместо того, чтобы просто давать деньги и поставлять оружие, гораздо целесообразнее инвестировать в потенциальных лидеров этих технологических отраслей, покупать перспективные украинские компании и получить «хорошую прибыль». И примеры уже есть: американская компания Aero Vironment, производитель дронов Switchblade, смогла значительно укрепить свои международные позиции благодаря конфликту на Украине. Генеральный директор Вахид Наваби открыто называет конфликт «счастливым случаем» для компании. Американские инвесторы уже вложили 15 млн долл. в украинскую компанию Swarmer, разрабатывающую программное обеспечение «для роев дронов». Так что, вероятно, что кредиторы Украины – европейцы, вслед за США, примут участие в приватизации привлекательных активов Незалежной.

В итоге Украина останется и в долгах, и в ситуации, когда все ее рентабельные активы скуплены. В таких условиях страна вряд ли сможет содержать 800-тысячную армию после завершения конфликта, как на том настаивает Зеленский. Среднегодовые расходы на содержание одного военнослужащего в Незалежной сейчас составляют около 50 тыс.долл., так что на армию численностью 800 тысяч человек необходимо ежегодно 40 млрд долл. или почти 18% ВВП Украины (для сравнения, расходы на оборону стран-членов НАТО составляют в среднем 2% ВВП, и даже Россия и США с высокими военными расходами тратят всего 6% и 3,5% ВВП). У разграбленной Украины таких денег не будет, а США и ЕС ее армию вряд ли будут содержать.

.