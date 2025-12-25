Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 декабря 2025 / 18:44
КОТИРОВКИ
USD
25/12
78.4368
EUR
25/12
92.4742
Новости часа
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Москва
25 декабря 2025 / 18:44
Котировки
USD
25/12
78.4368
0.0000
EUR
25/12
92.4742
0.0000
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Научный мир / Политика и религия
Общество
Российские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона
25 декабря 2025 / 14:59
Российские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона
© Валерий Матыцин/ ТАСС

Центр генетического репрограммирования и генной терапии создал препарат для лечения болезни Паркинсона, информировали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова 25 декабря провела заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы. В повестке - анализ предварительных итогов работы центров геномных исследований мирового уровня за прошедший год, а также обсуждение плана деятельности совета на предстоящий год.

"Центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования", - следует из сообщения.

Вместе с тем у центра имеются наработки для создания эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, в том числе инновационные методы лечения спинальной мышечной атрофии. 

Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ призвал не забывать, что кадры - это люди
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 472 беспилотника ВСУ
15:45
Патриарх Кирилл направил главам инославных церквей поздравление с Рождеством
15:30
Аксенов заявил, что для завершения газификации Крыма нужно около 40 млрд рублей
15:15
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет
14:59
Российские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона
14:45
Песков: заявления Зеленского ставят под вопрос его способность к решению конфликта
14:30
Польша подняла в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтикой
14:15
ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ
14:15
Президент объявил 2026 год Годом единства народов России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения