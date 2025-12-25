Российские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона

Центр генетического репрограммирования и генной терапии создал препарат для лечения болезни Паркинсона, информировали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Голикова 25 декабря провела заседание Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы. В повестке - анализ предварительных итогов работы центров геномных исследований мирового уровня за прошедший год, а также обсуждение плана деятельности совета на предстоящий год.

"Центр разработал препарат для лечения болезни Паркинсона, планируется начать доклинические исследования", - следует из сообщения.

Вместе с тем у центра имеются наработки для создания эффективных и безопасных генотерапевтических препаратов, в том числе инновационные методы лечения спинальной мышечной атрофии.