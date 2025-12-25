Аксенов заявил, что для завершения газификации Крыма нужно около 40 млрд рублей

На сегодняшний день газифицировано около 80% населенных пунктов Республики Крым, для завершения газификации полуострова необходимо порядка 40 млрд рублей. Об этом заявил руководитель региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Крым - один из самых высоко газифицированных российских регионов. В среднем большая часть регионов газифицирована на 66% по России, у нас газифицировано 78-80% населенных пунктов. При этом нужны еще значительные средства, совокупный объем газификации Крыма оценен в около 40 миллиардов рублей, чтобы довести до 100%", - указал он.

Аксенов уточнил, что наименее газифицированными районами Крыма являются Белогорский, Первомайский, Советский и Нижнегорский. При этом по газификации Белогорского района уже готовится проектная документация.

"Вместе с тем есть вопросы с пропускной возможностью трубы в Краснодарском крае. Некоторые мощности у нас уже находятся на пределе. Шельф в данном случае не эксплуатируем, все вышки остаются под ударом, то есть у нас нет сегодня собственной добычи", - пояснил он.

Ранее в Крыму добывали свыше 1,6 млрд куб. м. газа, вернуться к своей добыче на полуострове планируют после завершения специальной военной операции.