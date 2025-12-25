Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 декабря 2025 / 18:44
Москва
25 декабря 2025 / 18:44
25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:19
Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Патриарх Кирилл направил главам инославных церквей поздравление с Рождеством
25 декабря 2025 / 15:45
Патриарх Кирилл направил главам инославных церквей поздравление с Рождеством
© Софья Сандурская/ ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил глав инославных церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю. Соответствующее сообщение размещено на сайте Отдела внешних церковных связей Московской патриархии.

"Примите сердечные поздравления с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Желаю вам крепкого здравия и светлой радости о пришедшем в мир Богомладенце, а вашей пастве - мира и благоденствия", - следует из текста поздравления.

Среди адресатов послания Папа Римский Лев XIV; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III; глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III; Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.

В ночь на 25 декабря Рождество Христово празднуют держащиеся григорианского календаря Римско-Католическая церковь с множеством входящих в нее объединений, англикане, лютеране, часть пятидесятников и баптистов, а также перешедшие на новоюлианский календарь православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. 

Вместе с тем Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Польская поместная церкви, а также монастыри Афона и ряд протестантских объединений живут по юлианскому календарю и отмечают Рождество в ночь на 7 января. 

