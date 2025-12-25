Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 декабря 2025 / 18:45
КОТИРОВКИ
USD
25/12
78.4368
EUR
25/12
92.4742
Новости часа
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Москва
25 декабря 2025 / 18:45
Котировки
USD
25/12
78.4368
0.0000
EUR
25/12
92.4742
0.0000
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Антироссийские санкции
Политика
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16

 

Тема изъятия российских активов очень важна для Европы. Деньги у ЕС закончились и в ближайшем будущем не предвидятся. Экономика европейских государств или находится в стагнации, или подорвана, в том числе – украинским кризисом. Европейцам приходится покупать для Украины американское оружие. Нужны деньги. Единственным источником получения средств сейчас для них стала Россия, точнее ее зарубежные активы, до которых европейцы в теории могут дотянуться.

Однако, многие европейские политики и лидеры понимают, что в случае изъятия российских активов, Европа практически автоматически лишится на долгие годы инвестиций, в том числе, например, из монархий Персидского залива.

На присвоении российских денег настаивает европейская бюрократия, которую никто не избирал, которая ни за что не отвечает, и которой наплевать, что будет после ее ухода. Ей эти деньги особенно нужны, чтобы протянуть как можно дольше.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/ea3d87838e8e95ecafebfdfabfee529f/

 

Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ призвал не забывать, что кадры - это люди
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 472 беспилотника ВСУ
15:45
Патриарх Кирилл направил главам инославных церквей поздравление с Рождеством
15:30
Аксенов заявил, что для завершения газификации Крыма нужно около 40 млрд рублей
15:15
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет
14:59
Российские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона
14:45
Песков: заявления Зеленского ставят под вопрос его способность к решению конфликта
14:30
Польша подняла в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтикой
14:15
ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ
14:15
Президент объявил 2026 год Годом единства народов России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения