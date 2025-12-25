ЕС не забудет о российских активах. Мнение

Тема изъятия российских активов очень важна для Европы. Деньги у ЕС закончились и в ближайшем будущем не предвидятся. Экономика европейских государств или находится в стагнации, или подорвана, в том числе – украинским кризисом. Европейцам приходится покупать для Украины американское оружие. Нужны деньги. Единственным источником получения средств сейчас для них стала Россия, точнее ее зарубежные активы, до которых европейцы в теории могут дотянуться.

Однако, многие европейские политики и лидеры понимают, что в случае изъятия российских активов, Европа практически автоматически лишится на долгие годы инвестиций, в том числе, например, из монархий Персидского залива.

На присвоении российских денег настаивает европейская бюрократия, которую никто не избирал, которая ни за что не отвечает, и которой наплевать, что будет после ее ухода. Ей эти деньги особенно нужны, чтобы протянуть как можно дольше.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко.

