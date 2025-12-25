Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года

Дональд Трамп весь первый год своего президентства расшатывал тот миропорядок, который его не устраивает и делал шаги к тому, чтобы Америка снова стала великой.

Можно обратить внимание на манипуляции с пошлинами. Трамп вводил их, затем, с кем-то договариваясь, уменьшал их или отменял. Надо признать, что, как механизм воздействия на другие страны, пошлины оказались довольно эффективны. Государственный долг США сократился пости на 2 триллиона долларов.

Еще Трамп говорит, что прекратил 8 или 9 войн. Что-то ему действительно удалось, что-то – нет. Важно, что Трамп довольно много сил потратил на урегулирование украинского конфликта. Одним из важнейших достижений Трампа можно смело назвать его встречу с Путиным в Анкоридже.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

