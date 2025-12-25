Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистами 24 декабря обнародовал план мирного урегулирования кризиса на Украине, который якобы обсуждался с представителями администрации США.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает, что «безусловно, этот план не согласован с США. Это личные хотелки Зеленского и Ермака, а целью его обнародования является торпедирование переговорного процесса по сути. Он получил сейчас деньги на продолжение войны от Европы, и эти деньги нужно отрабатывать. Поэтому ему нужно спрыгнуть с переговорного процесса, не сильно обозлив Трампа. Вот собственно этому маневру все и подчинено».

Эксперт подчеркнул, что «этот план не может стать основой для переговоров с Москвой. В нем есть неприемлемые для России вещи. Отдельные пункты наверно могут быть основой для переговоров, но какие-то - категорически нет. К тому же представленный документ планом по сути и не является».