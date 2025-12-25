Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 472 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 472 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Сообщается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 953 беспилотника, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 717 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 153 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 974 единицы специальной военной автомобильной техники.