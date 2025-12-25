Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
25 декабря 2025 / 18:45
КОТИРОВКИ
USD
25/12
78.4368
EUR
25/12
92.4742
Новости часа
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Москва
25 декабря 2025 / 18:45
Котировки
USD
25/12
78.4368
0.0000
EUR
25/12
92.4742
0.0000
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 472 беспилотника ВСУ
25 декабря 2025 / 15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 472 беспилотника ВСУ
© Андрей Рубцов/ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 472 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 472 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Сообщается, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 953 беспилотника, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 717 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 153 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 974 единицы специальной военной автомобильной техники.

Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
16:15
Президент РФ призвал не забывать, что кадры - это люди
15:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 472 беспилотника ВСУ
15:45
Патриарх Кирилл направил главам инославных церквей поздравление с Рождеством
15:30
Аксенов заявил, что для завершения газификации Крыма нужно около 40 млрд рублей
15:15
Вера Алентова скончалась в возрасте 83 лет
14:59
Российские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона
14:45
Песков: заявления Зеленского ставят под вопрос его способность к решению конфликта
14:30
Польша подняла в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтикой
14:15
ВС РФ атаковали аэродромную и портовую инфраструктуру, обеспечивающую ВСУ
14:15
Президент объявил 2026 год Годом единства народов России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения