25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:19
25 декабря 2025 / 18:16
Экономика
Экономика
Президент РФ призвал не забывать, что кадры - это люди
25 декабря 2025 / 16:15
Президент РФ призвал не забывать, что кадры - это люди
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Власти, реагируя на современные технологические вызовы, не должны забывать, что кадры - это, в первую очередь, люди. Во главе национальных целей развития стоит именно благополучие человека, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета.

"На федеральном уровне и в регионах необходимо заранее формировать подходы к ответам на эти технологические вызовы со стороны системы образования и рынка труда. И, главное, помнить, что кадры - это не функция и не функции, а, прежде всего, люди. И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни", - указал Путин.

