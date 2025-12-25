Президент РФ призвал не забывать, что кадры - это люди

Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:19
25 декабря 2025 / 18:16
Экономика
25 декабря 2025 / 16:15
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Власти, реагируя на современные технологические вызовы, не должны забывать, что кадры - это, в первую очередь, люди. Во главе национальных целей развития стоит именно благополучие человека, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета.
"На федеральном уровне и в регионах необходимо заранее формировать подходы к ответам на эти технологические вызовы со стороны системы образования и рынка труда. И, главное, помнить, что кадры - это не функция и не функции, а, прежде всего, люди. И во главе наших национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни", - указал Путин.