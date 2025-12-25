Американские санкции против ЕС – признак реальных противоречий

Бельгия потрясена санкциями, которые Соединенные Штаты ввели в отношении пяти граждан ЕС, включая бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, и считает их неприемлемыми. Об этом сообщил глава МИД королевства Максим Прево.

"Бельгия потрясена, что пять европейских граждан, в числе которых бывший еврокомиссар Тьерри Бретон, подверглись ограничениям на поездки в США из-за их участия в разработке Закона ЕС о цифровых услугах", - написал министр в X.

"Подвергать санкциям частных лиц на основе экономической фрустрации в США неприемлемо", - полагает он. Прево заявил, что законодательство ЕС в области цифровых услуг "не направлено против США", а служит тому, чтобы в цифровом пространстве граждане ЕС "находились в такой же безопасности и обладали таким же достоинством", как в реальной жизни в Европе. Министр пообещал, что Евросоюз будет "отстаивать свое суверенное право защищать свои ценности".

США ввели во вторник визовые ограничения в отношении Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бывший еврокомиссар, в частности, назван "идейным вдохновителем" Закона ЕС о цифровых услугах, благодаря которому в Евросоюзе был заметно усилен контроль над рядом интернет-платформ.

Как подчеркнул американский госсекретарь Марко Рубио в письменном заявлении, США запрещают въезд в страну "ключевым лицам" глобального комплекса, который пытается установить цензуру. По словам главы Госдепартамента, "идеологи в Европе" пытаются "заставить американские платформы наказывать" граждан США за выражение определенных точек зрения. Рубио также отметил, что Вашингтон будет готов расширить этот санкционный список в случае необходимости.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, комментируя введение американских санкций, обвинила США в попытке подорвать европейский суверенитет.

Правительство Германии также подвергло резкой критике визовые ограничения, которые США ввели в отношении руководителей базирующейся в ФРГ организации HateAid, и отвергло обвинения в цензуре со стороны американской администрации.

"HateAid поддерживает жертв незаконного разжигания ненависти в цифровом пространстве. Организация вносит важный вклад в обеспечение защиты личных прав и в цифровой сфере", - заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг. Ее слова приводятся в X. "Любой, кто называет это цензурой, искажает нашу систему правового государства", - добавила она. "Правила, по которым мы хотим жить в цифровой сфере в Германии и Европе, определяются не в Вашингтоне", - подчеркнула глава Минюста.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также раскритиковал принятые США меры и назвал их неприемлемыми. "Введенные США запреты на въезд, в том числе в отношении лидеров организации HateAid, неприемлемы", - написал Вадефуль на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что закон ЕС о цифровых услугах был принят для Евросоюза и не имеет экстерриториального действия. "Мы хотим в принципе прояснить любые разногласия с США посредством трансатлантического диалога, чтобы укрепить наше партнерство", - констатировал глава МИД ФРГ.

Резко осудил решение США ввести санкции против ряда европейских чиновников и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро "Франция самым решительным образом осуждает ограничение на выдачу виз, введенное США в отношении Тьерри Бретона, бывшего министра и еврокомиссара, а также четырех других европейских деятелей", - написал он в своем Telegram-канале.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «введение санкций против чиновников ЕС означает, что в отношениях между США и руководством ЕС возникли реальные противоречия. Ранее было известно, что представителям элит, которые возглавляют ЕС, не нравится Трамп, и они предпочли, чтобы в Белом Доме находился кто-то другой. Естественно, предпочтительно глобалист, атлантист и т. д. Известно также, что Трамп очень негативно оценивает нынешнее руководство ЕС и вообще те элиты, которые являются правящими в странах Европы. Он неоднократно выступал с достаточно резкой критикой, но самая жесткая критика была делегирована другим, прежде всего, Илону Маску. Постепенно риторические удары, которыми обменивались стороны, становились все более жесткими. Переломный момент наступил, когда ЕС ввел очень большие штрафы против компаний Илона Маска. Это послужило конкретной причиной санкций.

Идеологическая война и санкции между руководством ЕС и руководством США - это вещь абсолютно неслыханная с момента возникновения таких явлений, как евроатлантизм и тесных союзнических отношений стран Западной Европы и США. Евроатлантизм возник в годы «холодной» войны по понятным причинам и просуществовал без особых изменений до настоящего момента. Но именно сейчас евроатлантизм оказался в состоянии очень острого кризиса, и введение санкций против представителей элит ЕС со стороны США являются одним из проявлений этого кризиса. И тут интересно, что последует ли продолжение? Но то состояние отношений между США и руководством ЕС, которое есть, подсказывает, что продолжение обязательно будет».