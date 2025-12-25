Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
© Spencer Platt/ Getty Images/ТАСС
В канун католического Рождества (отмечается 25 декабря) был разыгран джекпот одной из самых популярных американских лотерей Powerball в размере $1,8 млрд. Соответствующее сообщение размещено на сайте розыгрыша.
Победителем стал житель штата Арканзас, его имя пока не называется. Уточняется, что после уплаты налогов сумма выигрыша составит около $835 млн.
Вместе с тем еще восемь человек выиграли "утешительные призы" в размере $1 млн.
Крупнейший в истории лотереи Powerball джекпот в размере $2,04 млрд был разыгран 7 ноября 2022 года. Победителем тогда стал житель Калифорнии Эдвин Кастро, который после уплаты налогов получил немногим менее $1 млрд.