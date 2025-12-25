Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
Политика
Песков сообщил, что Путин поздравил Трампа с Рождеством
25 декабря 2025 / 16:45
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу рождественское поздравление. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Намерение Москвы поздравить президента США с зимними праздниками ранее анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, российское руководство "как вежливые люди" непременно направит послание в Вашингтон.