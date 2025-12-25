Песков сообщил, что Путин поздравил Трампа с Рождеством

Президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу рождественское поздравление. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Намерение Москвы поздравить президента США с зимними праздниками ранее анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, российское руководство "как вежливые люди" непременно направит послание в Вашингтон.