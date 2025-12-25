Сын бывшего президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер считает Украину "рассадником зла" из-за уровня коррупции в стране, пишет газета The New York Post (NY Post).

"Я был очень, очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Насколько же это абсолютный уровень коррупции, до сих пор будоражащий воображение", - приводит издание слова предпринимателя, сказанные в подкасте "Шоу Шона Райана".

Согласно данным NY Post, Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014 году. "Работа в Burisma была абсолютной ошибкой из-за политического положения, в котором мы все оказались", - указал он в этой связи.

Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma, когда его отец занимал пост вице-президента. Вскоре после этого американские СМИ начали писать, что Хантер имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительное финансирование. Часть этих средств, по мнению ряда республиканцев, он мог передавать отцу.