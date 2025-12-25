Президент России Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций страны с тем, чтобы оказывать помощь таким учреждениям и улучшать качество российского образования.

"Министерством труда подготовлен содержательный национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого образовательного учреждения демонстрирует уровень трудоустройства и размер зарплаты выпускников. Конечно, это будут чемпионы, те, кто в первых рядах, но на основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые показали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны", - отметил он в ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

По словам главы государства, необходимо по каждой из таких организаций, включенных в рейтинг, во взаимодействии с региональными властями формировать и реализовывать программы оздоровления или реорганизации учреждений. "Обязательно этим надо заниматься. Никакого болота у нас здесь быть не должно", - заключил он.