Москва
25 декабря 2025 / 20:16
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Москва
25 декабря 2025 / 20:16
25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:19
25 декабря 2025 / 18:16
Безопасность
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 445 военных
25 декабря 2025 / 17:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 445 военных
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 445 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 265 военнослужащих, "Запад" - до 220 военнослужащих, "Южная" - свыше 215, "Центр" - более 445, "Восток" - до 235, "Днепр" - свыше 65 военнослужащих. 

