Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 445 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 445 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 265 военнослужащих, "Запад" - до 220 военнослужащих, "Южная" - свыше 215, "Центр" - более 445, "Восток" - до 235, "Днепр" - свыше 65 военнослужащих.