Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
Экономика
Путин: в следующие семь лет нужно вовлечь в экономику 12,2 млн человек
25 декабря 2025 / 17:45
Путин: в следующие семь лет нужно вовлечь в экономику 12,2 млн человек
© Александр Казаков/ ТАСС

В экономику России в следующие семь лет необходимо вовлечь 12,2 млн человек, перераспределив структуру занятости. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета.

"В ближайшие семь лет мы должны вовлечь в экономику 12,2 млн человек. Необходима также оптимизация отраслевой структуры занятости за счет перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где требуется", - указал он.

Глава государства отметил, что для трудоизбыточных регионов разработаны и уже реализуются специальные дорожные карты. "Эту работу необходимо продолжить. Разумеется, у каждого субъекта Федерации свои особенности, но практически везде надо создавать условия для повышения экономический активности жителей", - подчеркнул он.

Особое внимание надо уделять ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, добавил Путин.

