Папа Римский выразил надежду на диалог сторон по Украине

Папа Римский Лев XIV в своем рождественском обращении к верующим на площади Святого Петра выразил надежду на установление прямого открытого диалога между сторонами для урегулирования на Украине.

"Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге", - отметил он в обращении Urbi et orbi ("Граду и миру").

Понтифик также воззвал Европу к общности в духе единых христианских корней и истории.

"Для нас мир в Иисусе Христе. Прежде всего потому, что он освобождает нас от греха, потому, что он показывает нам путь преодоления конфликтов, всех конфликтов, как межличностных, так и международных. Без сердца, свободного от греха, без прощения мы не можем быть строителями мира", - указал он.

Глава Римско-католической церкви пожелал завершения всех конфликтов, в частности на Святой земле, в Сирии, а также "забытых конфликтов" в странах Африки, и прекращения страданий всех обездоленных.