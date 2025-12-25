Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала мэру Киева Виталию Кличко почитать произведения Анны Ахматовой, мемориальные доски в память о которой столичные власти намереваются демонтировать.

"Мемориальные доски, к примеру, Анне Андреевне Ахматовой тоже пойдут под снос. Мне просто интересно, а кто-нибудь читал "Реквием" Ахматовой? Предельно честный и трагичный. Кто-нибудь читал это произведение там, на Украине, из тех, кто принимают в Киевском горсовете подобные решения? Нет, то, что Кличко может уметь читать, мы доказываем. Но вот Ахматову он читал, прежде чем принимать подобное решение?" - указала она в ходе брифинга.

"Все-таки есть ли остатки какого-то стыда, чтобы вот так позориться на весь мир киевскому режиму?" - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что на Украине "полным ходом идет идеологическая обработка киевским режимом оставшегося в стране населения". Захарова также обратила внимание на решение Киевского горсовета демонтировать 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики.