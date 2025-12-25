Владимир Зеленский занял первое место в антирейтинге предполагаемых кандидатов на возможных будущих выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

Так, более 22% респондентов заявили, что ни при каких обстоятельствах не стали бы голосовать за Зеленского. Еще 21,8% опрошенных не поддержали бы экс-президента страны Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Еще 16,6% украинских граждан не стали бы голосовать за депутата Верховной рады Юрия Бойко, а 10,6% - за экс-премьера Украины Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 12 по 18 декабря методом личного интервью на подконтрольной Киеву территории. Его участниками стали 2 тыс. человек старше 18 лет.

Полномочия Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако в Киеве не стали проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря президент США Дональд Трамп высказал мнение, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине.