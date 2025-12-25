Прощание с Верой Алентовой намечено на 29 декабря

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой намечена на 29 декабря. Гражданская панихида состоится в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет, со ссылкой на учреждение сообщает ТАСС.

"Гражданская панихида планируется на 29 декабря. О точном времени мы сообщим позже", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни.