Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Прощание с Верой Алентовой намечено на 29 декабря
25 декабря 2025 / 18:45
Прощание с Верой Алентовой намечено на 29 декабря
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой намечена на 29 декабря. Гражданская панихида состоится в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет, со ссылкой на учреждение сообщает ТАСС.

"Гражданская панихида планируется на 29 декабря. О точном времени мы сообщим позже", - говорится в сообщении. 

Ранее стало известно, что Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни.

