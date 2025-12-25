Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:19
25 декабря 2025 / 18:16
Общество
Путин: если человек не поступил на бюджет, это не значит, что у него нет таланта
25 декабря 2025 / 18:59
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин считает, что неудачная попытка человека поступить на бюджет не означает, что он не обладает талантами.
"У кого-то из ребят что-то не получилось. Ну, все бывает в жизни. Ну, не сдал там экзамен, не прошел на бюджетное отделение, факультет какой-то. Ну, не получил бюджетного места. Это не значит, что человек не талантливый", - отметил он в ходе заседания Госсовета, комментируя предложение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отменить платное образование на инженерных специальностях.
Глава государства также высказал мнение, что у таких ребят могут открыться перспективы в других сферах, и страна будет счастлива, что человек выбрал именно эту профессиональную стезю.