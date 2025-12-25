Санта-Клаус завершил свое рождественское путешествие по планете

Санта-Клаус завершил полет вокруг Земли 25 декабря - в день, когда протестанты и католики празднуют Рождество. Соответствующее сообщение распространило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Экипажи NORAD продолжают наблюдение, пока Санта возвращается домой", - следует из размещенного в соцсети X сообщения.

Наблюдение началось 24 декабря в 04:00 (12:00 мск). На своем официальном сайте командование ежегодно публикует сведения о маршруте Санта-Клауса. NORAD соблюдает эту традицию порядка 70 лет, сменив в этой миссии Континентальное командование противовоздушной обороны (CONAD), отслеживающее рождественский полет с 1955 года.

Санта-Клаус - популярный в западной Европе и Северной Америке волшебный персонаж, который приносит подарки детям к Рождеству.