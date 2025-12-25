Мосгорсуд обязал Долину освободить квартиру в Хамовниках

Мосгорсуд обязал певицу Ларису Долину выселиться из квартиры в Хамовниках, передает ТАСС.

"Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения", - следует из решения суда.

Соответствующее решение суда вступает в силу немедленно.

В августе 2024 года появились сообщения о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позднее на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.