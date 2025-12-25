НАП: Нигер решил запретить выдачу виз гражданам США

Нигер решил запретить выдачу виз гражданам США. Об этом со ссылкой на дипломатический источник информировало Нигерское агентство печати (НАП).

По словам собеседника агентства, Нигер на этой неделе "полностью и окончательно прекратил выдачу виз всем гражданам США и бессрочно закрыл въезд на свою территорию гражданам" этой страны.

Подчеркивается, что такое решение основано на политике взаимности и принято после того, как США решили классифицировать Нигер как страну, граждане которой больше не могут рассчитывать на получение виз.