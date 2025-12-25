Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
25 декабря 2025 / 18:19
25 декабря 2025 / 18:16
Политика
НАП: Нигер решил запретить выдачу виз гражданам США
25 декабря 2025 / 19:45
© Catay/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Нигер решил запретить выдачу виз гражданам США. Об этом со ссылкой на дипломатический источник информировало Нигерское агентство печати (НАП).
По словам собеседника агентства, Нигер на этой неделе "полностью и окончательно прекратил выдачу виз всем гражданам США и бессрочно закрыл въезд на свою территорию гражданам" этой страны.
Подчеркивается, что такое решение основано на политике взаимности и принято после того, как США решили классифицировать Нигер как страну, граждане которой больше не могут рассчитывать на получение виз.