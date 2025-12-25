Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
Общество
Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России
25 декабря 2025 / 19:59
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС
Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.
"Средний возраст рождения первого ребенка в России где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом", - подчеркнул он.
Онищенко также обратил внимание, что государство и субъекты РФ делают многое для появления большего числа многодетных семей. Лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва, уточнил он.