Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором россиянки рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

"Средний возраст рождения первого ребенка в России где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом", - подчеркнул он.

Онищенко также обратил внимание, что государство и субъекты РФ делают многое для появления большего числа многодетных семей. Лидерами по рождаемости являются Дагестан, Ингушетия и Москва, уточнил он.