Президент назначил Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии

Президент России Владимир Путин своим указом назначил дипломата Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии.

"Назначить Зыкова Дмитрия Константиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Северная Македония", - следует из документа.

Прежнего посла - Сергея Баздникина - глава государства освободил от должности в начале месяца. По возвращении в Москву он возглавил Историко-документальный департамент МИД РФ.

Зыкову 57 лет. До назначения в Скопье он работал заместителем директора Второго европейского департамента МИД РФ. Дипломат обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника I класса.