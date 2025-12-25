Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Зеленский по-прежнему настроен торпедировать переговорный процесс – эксперт
25 декабря 2025 / 18:26
Миропорядок по Трампу. Итоги 2025 года
25 декабря 2025 / 18:19
ЕС не забудет о российских активах. Мнение
25 декабря 2025 / 18:16
Политика
Политика
Президент назначил Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии
25 декабря 2025 / 20:15
Президент назначил Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом назначил дипломата Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии.

"Назначить Зыкова Дмитрия Константиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Северная Македония", - следует из документа.

Прежнего посла - Сергея Баздникина - глава государства освободил от должности в начале месяца. По возвращении в Москву он возглавил Историко-документальный департамент МИД РФ.

Зыкову 57 лет. До назначения в Скопье он работал заместителем директора Второго европейского департамента МИД РФ. Дипломат обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

