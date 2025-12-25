Карл III призвал хранить моральные ценности ветеранов Второй мировой войны

Король Великобритании Карл III в рождественском телеобращении к нации призвал хранить моральные ценности ветеранов Второй мировой войны и не допускать межнациональной вражды в обществе.

"Паломничество - это слово, которое не часто употребляется сегодня, однако оно особенно важно в современном мире и особенно в Рождество. Оно символизирует путешествие вперед в будущее и одновременно движение назад - для того, чтобы вспомнить о прошлом и извлечь из него уроки. Так мы и поступили летом, когда отметили 80-летие победы. Окончание Второй мировой войны с течением времени помнят все меньше людей. Однако смелость и жертвенность, проявленные нашими военнослужащими, и сплоченность общества в период столь значительного вызова несут вечный посыл для нас. Это ценности, которые формируют нашу страну и Содружество", - сказал Карл III.

Он отметил, что в условиях усиления антимигрантских настроений в мире британцы "не должны упускать из вида эти ценности".

Свое обращение монарх записал в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне. В 2024 году он обратился к нации из небольшой часовни в центральном лондонском районе Фицровия.

После выступления Карла III хор, который был создан в 2023 году с участием выходцев с Украины, исполнил рождественский гимн Carol of the Bells, написанный на основе песни украинского композитора Николая Леонтовича (1877-1921).