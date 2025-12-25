Юлия Меньшова прокомментировала смерть матери

Журналист и телеведущая Юлия Меньшова разместила в Telegram-канале пост, посвятив его своей матери народной артистке РФ Вере Алентовой, которая ушла из жизни 25 декабря.

"Мамы больше нет. Теперь они - вместе", - указала она, прикрепив совместные фотографии родителей - режиссера Владимира Меньшова и артистки Веры Алентовой.

Ранее в четверг Алентова почувствовала себя плохо во время гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Артистку госпитализировали. Впоследствии в Театре Пушкина, где народная артистка прослужила 60 лет, сообщили, что она скончалась в возрасте 83 лет.