Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты в Израиль

Росавиация сняла ограничения на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом информировали в федеральном агентстве.

"Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано агентством с компетентными ведомствами.

В Росавиации напомнили, что в зимнем расписании 2025-2026 годов регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Израилем выполняют отечественные авиакомпании "Азимут" и Red Wings. Они летают по пяти маршрутам, в частности, из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив с совокупной частотой 16 рейсов в неделю.