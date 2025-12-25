Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты в Израиль
25 декабря 2025 / 20:59
Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты в Израиль
© Сергей Булкин/ ТАСС

Росавиация сняла ограничения на выполнение ночных вылетов в период с 01:00 по 07:00 мск из России в Израиль. Об этом информировали в федеральном агентстве.

"Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, а также согласовано агентством с компетентными ведомствами.

В Росавиации напомнили, что в зимнем расписании 2025-2026 годов регулярные и нерегулярные рейсы между Россией и Израилем выполняют отечественные авиакомпании "Азимут" и Red Wings. Они летают по пяти маршрутам, в частности, из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив с совокупной частотой 16 рейсов в неделю.

