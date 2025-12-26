Зеленский притормозил «Миндичгейт»

Марина Харькова, журналист, Донецк

Отголоски и последствия масштабного коррупционного скандала продолжают сотрясать Украину. Напомним, что в ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное и финансируемое за счет США и подконтрольное ФБР, провело спецоперацию в энергетической сфере. Следствие затронуло экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, экс-вице-премьера Алексея Чернышова и бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича, который накануне обыска бежал из Украины. Дело касалось отмывания около 100 миллионов долларов США на государственном предприятии «Энергоатом». Квартира Миндича была поставлена на прослушивание и после обнародования этих записей украинцы узнали много интересного о тайной финансовой и личной жизни верхушки режима Зеленского. Но внезапно детективы НАБУ прекратили публикации «пленок Миндича» и сейчас докладывает о менее значительных фактах коррупции. Что же происходит с развитием «Миндичгейта»?

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении коррупционной схемы при закупке беспилотников. По данным НАБУ, два сотрудника Государственной службы специальной связи и защиты информации присвоили свыше 2 миллионов долларов. Как следует из сообщения НАБУ, Госспецсвязи выделили 30 млрд гривен (около 713 млн долларов) на закупку БПЛА. Один из руководителей ведомства разработал схему по хищению части этих средств. По версии следствия, подозреваемый организовал закупки дронов у заранее отобранных компаний по завышенным ценам. Для создания видимости конкуренции на тендерах использовались подконтрольные фирмы, было приобретено 400 дронов DJI Mavic 3 и 1 300 аппаратов Autel Evo Max, стоимость которых превышала рыночную на 70–90%. Общий ущерб государству составил более 90 млн гривен (свыше 2 млн долларов), сообщает НАБУ. Похищенные средства, по данным следователей, были выведены на счета подконтрольных компаний, в том числе за границей. Двум чиновникам Госспецсвязи и двум представителям частных фирм предъявлено обвинение в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Это дело можно считать подготовкой к удару по еще одному близкому к Зеленскому персонажу – экс-главе Минобороны Рустему Умерову, который теперь занимает не менее ответственный пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Умеров уже был фигурантом материалов Национального антикоррупционного бюро, где его заподозрили в обогащении на некачественных бронежилетах для ВСУ. А сейчас всплыло, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров является собственником земли, на которой в строящемся ЖК бизнес-класса приобрел 77 квартир бизнесмен и друг Владимира Зеленского, фигурант громкого коррупционного дела Тимур Миндич. Речь идет о территории в Киеве, где инвестиционный фонд «Генезис», принадлежащий Миндичу, приобрел в ЖК Riverdale 77 квартир более чем с 60-процентной скидкой. как сообщило украинское издание «Экономическая правда».

«По минимальной цене в 48 тысяч гривен за квадратный метр (1135 долларов) фонд Миндича должен был заплатить за 77 квартир минимум 235 миллионов гривен (2 миллиона долларов) вместо 88,4 миллиона (5,6 миллиона долларов). Скидка в размере более 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для пакетных инвесторов на этапе начала строительства жилого комплекса. Как известно, рынок недвижимости в Киеве всегда был надежным местом вложения средств сомнительного происхождения», - говорится в публикации.

И вот выяснилось, что земля под возведенным элитным жильем принадлежит Умерову. Украинские журналисты предположили, что Умеров не случайно провел в США целый месяц: он договаривался о гарантиях неприкосновенности для себя и прекращении дел о коррупции. Судя по тому, что НАБУ не особо развивает тему с Умеровым, ему пока удается увиливать. А антикоррупционеры сосредоточились на других представителях власти и окружения Зеленского. Оказалось, что на протяжении двух лет тайно прослушивались депутат Верховной рады от правящей партии Юрий Кисель и соучредитель студии «Квартал 95» Сергей Шефир, бывший первым помощником Владимира Зеленского. «Шефир – это тот человек, на которого оформлены все активы Зеленского», – считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, назвавший Шефира «держателем общака».

На новых записях зафиксировано «множество личных встреч и разговоров, в том числе с другими людьми из властных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и чувствительные для Банковой», сообщило об этом киевское издание «Зеркало недели». Прослушивание связано как со схемами отмывания средств через «Энергоатом», так и с махинациями Шефир в Одесском припортовом заводе. Кроме Шефира, под удар попал еще один друг Зеленского. Депутаты «Слуги народа» получали деньги в конвертах в офисе однопартийца Юрия Киселя, где НАБУ вело прослушку. Об этом сообщило киевское издание «Зеркало недели». По их информации, за два года прослушивания в офисе нардепа «Слуги народа» Юрия Киселя детективы НАБУ зафиксировали конфиденциальные контакты парламентария с первым помощником президента Украины Сергеем Шефиром и многими другими должностными лицами. Детективы НАБУ вели прослушку в офисе Киселя по поводу взяточничества в высших эшелонах власти.

«Зеркало недели» утверждает, что уволенный после скандала глава офиса президента Андрей Ермак после отставки регулярно посещает Зеленского в его особняке в Конча-Заспе. «Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам - у президента дома за забором в Конча-Заспе. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме - как погоня за сделкой со следствием и показаниями друг против друга», - говорится в статье.

Более того, Зеленский не ищет руководителя Офиса президента, потому что Ермак продолжает ему советовать и курирует ряд вопросов. Как отмечает издание, Ермак продолжает сохранять свое влияние, все его ставленники продолжают занимать важные должности в системе органов власти. Об этом свидетельствует и затягивание со сменой ряда глав областных государственных администраций, получивших должности по протекции Ермака. «Активность в блокировании расследований НАБУ — включая затяжную проверку компаний-однодневок, которые вносили залоги за основных фигурантов "пленок Миндича", — давно представляет предметный интерес для антикоррупционных органов. Однако Зеленский дал приказ не трогать людей Ермака: пусть сначала НАБУ и САП докажут, что все вокруг — коррупционеры», — говорится в статье.

О том, что Зеленский сформировал свой «теневой» офис, говорят и другие факты. 22 декабря были уволены советники Зеленского Михаил Подоляк и Сергей Лещенко. Однако вскоре, несмотря на официальный документ, свидетельствующий о прекращении их контракта, Лещенко заявил, что не уволили, а переназначили. Вероятней всего, он намекнул на перевод в теневой Офис, которым тайно руководит Ермак. Таким образом в стране появилось политическое подполье верных Зеленскому людей, которые и принимают важные решения в обход официальных структур. Заодно Зеленский натравил своих силовиков на антикоррупционеров. Этим объясняются обыски в доме руководителя Центра противодействия коррупции Шабунина. У него ничего не нашли, но опозорили, опубликовав его интимные фото из изъятого телефона.

Сам Шабунин уверен, что это была месть за публикацию его структуры о том, как силовики вмешивались в работу НАБУ и САП и уничтожали антикоррупционные органы. Не дожидаясь очередной серии «Миндичгейта», власть пошла в наступление против антикорркпционеров. В той же логике расправы над неугодными и всеми, кто разглашает тайны окружения Зеленского, следственная комиссия Верховной Рады представила в парламент отчёт по результатам своей работы. Комиссия жестко раскритиковала работу НАБУ. И вскоре после этого украинский парламент утвердил законодательные изменения о гарантиях работникам полиции, направленные на укрепление официальных силовых структур. Зеленский явно оправился от первого сильного удара по репутации и кошелькам и теперь готовит собственный крестовый поход против антикоррупционеров и активистов.

Тем временем, большинство украинцев считают, что Зеленский должен понести уголовную или политическую ответственность за коррупционные схемы Миндича, говорится в результатах опроса «Социса». 30% выступают за то, чтобы Зеленского судили за коррупцию, а 28,4% считают, что он должен нести политическую ответственность и не должен более баллотироваться на выборах. Лишь 30% опрошенных против привлечения Зеленского к уголовной ответственности. При этом 39% украинцев считают, что Зеленский причастен к схеме Миндича, а 29,3% считают, что он о ней знал. Только 19% опрошенных украинцев считают, что Зеленский не знал о коррупции в своем окружении и не причастен к коррупционной схеме хищения денег в энергетике.

Как видно, пожар коррупционного скандала усиленно тушат внутри Украины, и только на Западе продолжают возмущаться и обвинять. Британское издание The Times недавно сообщило, что Владимир Зеленский сразу после выборов 2019 года не выполнил своё предвыборное обещание искоренить кумовство и коррупцию, что в настоящее время создаёт для него серьёзные угрозы как в политической, так и в военной сфере. «Во время предвыборной кампании Зеленский сказал, что кумовство и коррупция, ставшие повсеместными в политике страны, будут искоренены. И сразу же после победы на выборах Зеленский назначил на высокие государственные посты 15 человек, связанных с его комедийной труппой "Квартал 95"», — говорится в публикации. По информации The Times, в течение многих лет Зеленский оправдывал своё решение, утверждая, что ему необходимо формировать окружение из людей, которым он может полностью доверять. «Однако сейчас на фоне коррупционного скандала, связанного с лицами, работавшими с Зеленским, это решение грозит обернуться катастрофой для его нахождения у власти и военных усилий», — отмечается в материале.

А сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден в интервью изданию The New York Post вообще неожиданно охарактеризовал Украину как рассадник зла и отметил невероятный уровень коррупции в этой стране. «Я был очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение», — сказал Хантер. Напомним, сын экс-президента США Джо Байдена вошёл в совет директоров компании Burisma в 2014 году, сразу после государственного переворота. В тот момент его отец, тогда ещё вице-президент США при президенте Обаме, приезжал в украинский парламент и сидел на совещании с политиками во главе стола, в кресле президента Украины, показывая, кто теперь тут хозяин. Хантер Байден в украинской компании получал около миллиона долларов в год, не имея опыта работы в газовой отрасли, праздно проводя время в компании девушек лёгкого поведения и с запрещенными веществами. И вот он внезапно прозрел и решил обвинить украинскую власть в запредельной коррупции, что смешно само по себе. Ведь сам Хантер как раз и был одним из главных бенефициаров наблюдаемых сегодня процессов на Украине, в которых отмывались деньги, внедрялись мутные финансовые схемы и прочие элементы колониальной бухгалтерии.

Не успокоились и европейские политики, постоянно поднимая тему украинской коррупции. На Украине нужно провести расследование и выяснить, куда были потрачены 48 миллиардов евро, которые Германия выделила Украине. Об этом с трибуны бундестага на днях заявил депутат немецкого парламента Штефан Кейтер. «Президент Зеленский под давлением коррупции и незаконного присвоения теряет все больше и больше сотрудников. Это не только признак политической слабости, но и момент, который необходимо тщательно проработать, учитывая огромные суммы немецких налоговых денег, поступивших на Украину. Это 48 миллиардов евро немецких налоговых денег. И есть вопросы по целесообразности их использования. Совершенно необъяснимо, в какой степени сам президент Зеленский присвоил средства. Это должно быть выяснено и исправлено», – призвал Кейтер.

Ясно, что Зеленский плотно сидит на крючке коррупционного компромата и в любой момент новые порции откровений на эту тему могут обрушить его всевластие.