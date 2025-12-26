Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение

Говоря о главных итогах 2025 года в международной политике, первым из них стоит назвать встречу президентов России и США в Анкоридже.

Еще из важных событий – создание коалиции активных помощников Украины, попытка (пока еще попытка) Дональда Трампа создать Пятерку главных государств мира, в которую не приглашаются никакие европейские страны. Это все очень интересно. Создание Пятерки и активность России в Индии и в Китае это – дополняющие друг друга процессы. Это может принципиально изменить геополитическую картину мира. Но, пока это в самом начале. Может получится, а может и нет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" научный руководитель Института региональных, доцент Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/716b360d0db35ff0cfa3a20d6b2b6ddc/