Новости часа
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19

Почему бы американцам действительно не уйти из Европы? ЕС утратил свой суверенитет, и теперь зависит от того, как с ним будут строить взаимоотношения другие страны.

США весь девятнадцатый век жили по доктрине Монро, которая гласила, что американцы занимаются Западным полушарием и не лезут в Европу. Европейцы, соответственно, не лезут в Америку.

Новая Стратегия нацбезопасности США включает в себя элементы доктрины Монро. Сейчас американцы снова говорят, что Западное полушарие сфера их ответственности, а все остальные должны оттуда пойти вон. Включая Китай и Россию. США считают, что для них это важнее, чем Европа. Они не говорят, что окончательно бросают европейцев, но предлагают им опираться на собственные силы. 

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  политолог и журналист Юрий Светов. 
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a112f822a2f459179a4a3c574ba48c12/

 

