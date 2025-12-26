США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог

Почему бы американцам действительно не уйти из Европы? ЕС утратил свой суверенитет, и теперь зависит от того, как с ним будут строить взаимоотношения другие страны.

США весь девятнадцатый век жили по доктрине Монро, которая гласила, что американцы занимаются Западным полушарием и не лезут в Европу. Европейцы, соответственно, не лезут в Америку.

Новая Стратегия нацбезопасности США включает в себя элементы доктрины Монро. Сейчас американцы снова говорят, что Западное полушарие сфера их ответственности, а все остальные должны оттуда пойти вон. Включая Китай и Россию. США считают, что для них это важнее, чем Европа. Они не говорят, что окончательно бросают европейцев, но предлагают им опираться на собственные силы.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

